Lodelinsart: manque de bol, il se vante de trois vols auprès d’un ami… sur écoute

Si, en temps normal, les vols commis dans la région sont résolus via des moyens classiques d’enquête, le cas de Thomas est plus "particulier", selon le parquet. Et pour cause, il a fini par être démasqué grâce à une écoute téléphonique dans un dossier concernant la disparition d’un homme. Le principal suspect dans ce dossier avait été placé sous écoute. Manque de bol pour Thomas, l’appel où il se vantait auprès de son ami des vols commis a été enregistré.