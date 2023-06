Maîtrise de feux de terrils, une logistique impressionnante et une machine bien huilée pour limiter les impacts environnementaux

Pour assurer un approvisionnement en continu, un système de rotation est mis en place. “Nous partons à plusieurs citernes. De cette manière quand l’une est occupée l’autre peut aller se remplir à une borne par exemple ou dans un cours d’eau. ”

Certaines interventions, comme celles qui se sont déroulées l’an dernier sur le terril du Bois du Cazier nécessitent de gros moyens. “Nous avons dû faire appel à l’hélicoptère qui, en plus de ce que nous avions dans les citernes a dû faire entre 15 et 20 allers-retours pour s’approvisionner en eau. ”

L'hélicoptère de la police fédérale est un apport de taille en matière de maîtrise d'incendie de terrils. ©FVH

Même si la région du grand Charleroi semble plus “urbaine” que “rurale”, Michel Méan rectifie cette idée reçue. “Nous sommes dans une zone largement boisée. Nous intervenons jusque Chimay où là il y a des bois et autres sites très végétalisés. Nous sommes aussi à la limite des Fagnes. ”

Les causes d’incendies sont variées. “Dans le cas d’un feu de terril, les causes peuvent être variées. Il peut s’agir d’une autocombustion, une imprudence ou encore un acte de malveillance. ”

Pour une intervention efficace il est nécessaire que les différents services d’interventions se coordonnent. “Nous faisons appel à la police pour sécuriser les lieux et au besoin stopper ou dévier la circulation. Il arrive aussi que nous devions interrompre le trafic ferroviaire. ”

Le professionnel du feu souligne que non seulement un incendie de végétation a un impact sur la nature mais peut aussi avoir des conséquences économiques lorsqu’il s’agit par exemple d’un feu dans un champ type culture de blé.

Des milliers d’euros d’amende et jusqu’à 15 ans de détention pour les auteurs

Du côté de la police, on est aussi fortement impliqué que ce soit par la sécurisation des lieux ou le travail d’enquête. “Maîtriser un incendie est une opération pluridisciplinaire. L’une de nos missions est de sécuriser les lieux afin que les services de secours puissent intervenir en toute sécurité. Nous pouvons par exemple établir des périmètres de sécurité, dévier ou arrêter la circulation”, explique Philippe Borza, Chef de Corps de la police de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.

Une fois que l’incendie est maîtrisé, la police entre en action afin de mener une enquête sur les causes de l’incendie. Ce travail peut se faire en collaboration avec des experts. “Les faits sont graves quand il s’agit d’un incendie volontaire et cela est même passible de peines de prison et d’amendes. D’un point de vue pénal, tout cela peut même être aggravé en cas d’infractions supplémentaires comme une intrusion, la destruction de biens mobiliers et immobiliers ou des faits plus dramatiques qui pourraient être le décès d’une personne. Une peine de 15 ans de détention peut être requise. D’un point de vue civil, les responsables et coupables peuvent être amenés à assumer financièrement les dégâts et les frais ou à dédommager les préjudiciés. Au-delà, le responsable peut être aussi amener à être obligé les frais d’intervention des services de secours. S’assurer de rester sur les lieux d’un incendie pour éviter qu’il ne reprenne a un coût. Cela peut vite monter si en plus il y a un appui aérien. Les dommages peuvent être conséquents si l’incendie se propage à tout un quartier. ”

Rien n’est laissé au hasard car systématiquement il y a une enquête. “Des experts sont dépêchés sur place pour déterminer si l’accident est accidentel ou volontaire. À chaque fois un procès-verbal est dressé. Pour l’enquête à proprement parler, nous exploitons tout ce qui est possible que ce soit la recherche de traces, des enquêtes de voisinages ou encore les caméras de surveillance. Suivant les instructions d’un magistrat un mandat d’arrêt peut être délivré. ”

La nature, la première des victimes…

Une fois les pompiers la police partis, c’est la nature reste la seule victime, si bien entendu personne n’a été touché physiquement.

Si aucun terril n’a entièrement pris feu jusque-là, il n’en reste pas moins que le risque reste grand. “Le phénomène n’a pas encore été connu mais nous nous y attendons vu les changements climatiques. Les terrils étant assez récents dans notre histoire c’est-à-dire qu’ils ont quelque 60 ans, nous n’avons pas assez de recul pour penser ce qu’il se passerait si l’écosystème était touché. Une réflexion nous pousse à croire que la destruction de la faune et de la flore nous feraient remonter au tout début. Tout devrait repousser mais cela demande un certain temps. De quelques herbes fixant le sol à l’arrivée d’arbres il se passe des années. Cela n’est bien entendu possible que si le terril n’entre pas en combustion. Pour les animaux qui y vivent, cela dépend également de la végétation. Actuellement, avec d’autres régions nous sommes en réflexion pour aller plus loin dans la gestion des terrils avec, notamment des procédures si des incendies venaient à se déclarer”, nous déclare-t-on chez Chana.

Une chose est sûre c’est que le code forestier s’applique aux terrils, il est dès lors interdit d’y faire du feu.