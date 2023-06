Parkings "illégaux" autour de BSCA sur l'ex-site de Caterpillar? Le mot de la fin

Il a été baladé de ministre en ministre depuis un mois et demi. Son interpellation du ministre Borsus (aéroports) le 4 avril l'a dirigé vers le ministre Collignon (pouvoirs locaux) le 18 avril, puis le ministre Dolimont (aéroports) le 30 avril. Enfin, ce 13 juin, il a obtenu une réponse complète de Willy Borsus en commission.

"La Soresic, propriété à 51% d'Igretec et à 49% de Wallonie Entreprendre, gère le site (d'ex-Caterpillar)", indique le ministre wallon. "Si le site a été cédé pour l'euro symbolique, il y a des frais à supporter pour la maintenance, le gardiennage et diverses charges. Ces frais sont conséquents, et il a fallu recapitaliser la Soresic en août 2022 pour couvrir les coûts. Depuis lors, ils cherchent - légitimement - des rentrées financières pour couvrir les coûts. Mais l'objectif pour ce site industriel est de retrouver une implantation d'activité(s), il faut donc qu'il y ait des concessions temporaires et à titre précaire, pour éviter des indemnités de résiliation de contrat si un projet devait s'y développer. Cette recherche de locataires à titre précaire est publique, et chaque demande est examinée pour voir si, un elle correspond à la situation du site, deux à une occupation réellement temporaire."

C'est la raison pour laquelle deux sociétés de parking ont été sélectionnées pour occuper une partie du site de Caterpillar, signale encore le ministre, "il y a possibilité de récupérer rapidement les espaces en fonction des projets de reconversion du site".

Et en contrepartie, la Soresic touche un loyer lui permettant d'assumer - en partie - les charges incompressibles pour éviter que le site ne soit squatté ou abîmé. "La taxe communale de Charleroi sur les parkings payants s'applique également dans ce cas-ci, comme c'est le cas sur les parkings de l'aéroport. Difficile de parler de concurrence déloyale, donc", insiste Willy Borsus. "Concernant un manque à gagner possible pour l'aéroport, il faut prendre en compte tous les éléments de l'équation: il y a d'autres parkings privés aux abords de l'aéroport, et on m'apprend que ces parkings payent BSCA un droit pour amener les passagers jusqu'aux terminaux, est-ce une concurrence ou une offre complémentaire? Enfin, sachez qu'une rencontre a été récemment organisée entre Igretec et BSCA pour justement leur proposer - aux mêmes conditions que les exploitants actuels - les emplacements sur le site de Caterpillar. Nous attendons un retour de l'aéroport."

Pour André Antoine, le voile est enfin levé et il se réjouit d'avoir une réponse "même s'il faut arriver à débusquer la personne responsable au sien de ce gouvernement", dit-il après six semaines de questions. "Le ministre Dolimont me le soulignait avant de me rediriger vers vous : ce n'est pas la première fois que l'aéroport se plaint de ce type de concurrence. Comment se fait-il qu'il a fallu faire appel à des avocats et rédiger des courriers (en plus de questions parlementaires, NdlR) pour se faire entendre? Ce type de concurrence au sein même de la région, qui est propriétaire du site de Caterpillar et de l'aéroport, n'est pas souhaitable, c'est schizophrénique, et ça n'aide pas à rendre un bon service public. Je signale en plus qu'il semble qu'il y a un malaise en ce moment, parce qu'une mise à disposition précaire, si elle dure dans le temps, n'est plus précaire. Et on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Mais je suis heureux d'entendre enfin une réponse complète."