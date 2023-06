Un ouvrier agressé sur chantier par un riverain à Charleroi: il a reçu un coup de pelle

"C’est un acte inqualifiable et inacceptable", indique le bourgmestre Paul Magnette sur Twitter, précisant que l’agresseur a été intercepté par la police. "La ville de Charleroi affirme sa solidarité avec ce travailleur et se constituera partie civile."

À lire aussi

L'ouvrier agressé a été pris en charge et examiné en milieu hospitalier. Toujours selon Sudinfo, les examens sont bons et il a pu rentrer chez lui malgré - on l'imagine - le choc et la douleur suite au coup reçu.