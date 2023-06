Caterpillar: voici ce que coûte vraiment le site, racheté pour l’euro symbolique!

Posons d’abord les bases : la région wallonne est devenue propriétaire du site en mai 2018, pour 1 € symbolique, c’était une promesse de Paul Magnette au lendemain de l’annonce de la fermeture. La valeur estimée du bien est alors de 143 millions d’euros. Il y a 93 hectares à Gosselies, à proximité de deux autoroutes, d’un aéroport et de la plus grande métropole de Wallonie. Il y a trois bâtiments industriels recouvrant 25 hectares, deux bâtiments administratifs, 20 quais de chargement et un parking d’une capacité de 2 850 véhicules. C’est, techniquement, la Soresic (Société de reconversion des sites industriels de Charleroi), qui est propriétaire. Cette entreprise – publique – est propriété à 51 % d’Igretec (intercommunale de développement économique à Charleroi) et à 49 % de Wallonie Entreprendre (bras armé et financier de la région wallonne).

Parlons chiffres maintenant. Le ministre wallon Willy Borsus (économie et aménagement du territoire) est revenu en commission parlementaire sur ce que coûte réellement l’ancien site de Caterpillar aux finances publiques. Il était interrogé par le député André Antoine (Les Engagés). Entre mai 2018 et mai 2023, le site a coûté 12,2 millions d’euros et a perçu 5,4 millions d’euros de loyers divers – de la Foire de Charleroi, des parkings Aeropark et Parkwal, du stockage de voitures neuves pour des grandes marques automobiles, etc.

Mais il faut aller plus loin, parce que comme le précise le ministre Borsus, ce n’est pas une simple règle de trois pour en arriver au coût réel.

Des coûts “irrécupérables” mais aussi des millions en loyers

Les divers entretiens et la réparation ont coûté 675 000 €. Les frais de gardiennage près de 3 millions d’euros et l’assurance incendie 710 000 €. Soit 4,4 millions d’euros en cinq ans. Ces sous sont perdus auprès de sociétés de gardiennages, d’assurances et d’entrepreneurs. Les finances publiques en récupèrent bien entendu une partie par les taxes et impôts, mais voilà.

Sur le même temps, il faut compter un précompte immobilier de 5,77 millions d’euros. “Mais ce chiffre n’est pas définitif et dépend encore de certains facteurs”, précise le ministre. Et de toute façon cet argent reste dans les finances publiques.

Enfin, il a environ 2 millions d’euros d’études de sol ou de divers travaux de démolition, mais qu’il ne faudra effectuer qu’une seule fois.

Par an et d’un point de vue “argent public” uniquement, le site de Caterpillar coûte en moyenne 0,9 million d’euros en assurances, gardiennage et entretiens. Mais il rapporte en parallèle 1,08 million d’euros en locations diverses. Et on peut par ailleurs noter que la Ville de Charleroi reçoit pour l’instant – en plus des montants déjà précisés – près de 150 000 €/an en taxe “parking”.

Il y a d’autres frais - et rentrées - à ne pas oublier

Bonne nouvelle et ça rapporte donc de l’argent ? Pas si vite : il faudra encore prévoir des frais de travaux divers et variés, peut-être moins ou peut-être plus substantiels, à l’avenir. Tant qu’une reconversion du site n’a pas lieu, difficile de dire à l’avance les frais à charge des finances publiques. Il faut aussi préciser que la dépollution du site pourrait coûter près de 15 millions d’euros… en tout cas l’Europe et la Wallonie mettent ensemble 7,2 millions d’euros dans un avenir proche pour lancer la dépollution.

Mais en parallèle, si le site est vendu ou loué – en tout ou morcelé en plusieurs parties – il y aura un gain potentiel d’argent. 93 hectares de terrains bien situés et prêts à recevoir des activités économiques, c’est une manne d’argent pour les finances publiques. Et si de l’activité revient, cela fera également des taxes et impôts supplémentaires, tout en générant potentiellement de l’emploi.

Mais le revers de la médaille c’est aussi que, comme on l’a vu avec les projets avortés de ThunderPower (voitures électriques chinoises) ou Legoland (parc d’attractions), les finances publiques sont prêtes à ouvrir leur portefeuille pour aider les entreprises à se lancer sur ce site à reconvertir. C’est tout de suite… beaucoup plus difficile à chiffrer.