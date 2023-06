Charleroi: un franco-belge sauvé de la prison... parce qu'il déménageait!

Mais la justice française est opiniâtre et, dès qu’elle a obtenu son adresse, elle a lancé un mandat d’arrêt européen qui accélère toutes les procédures et obtient généralement le transfèrement de l’individu dans les six mois. Mais, pour ce faire, il faut un juge d’instruction qui décortique le dossier en question, puis le transmet au procureur du Roi qui prend ses réquisitions soit de classement sans suite, lorsque la législation d’un état n’est pas conforme au droit pénal belge, soit de rendre exécutoire le mandat d’arrêt. En ce qui concerne le dossier du quadragénaire, le procureur du Roi de Charleroi a conclu à la nécessité du transfèrement.

Dans ce cas de figure, l’intéressé peut faire appel mais dans un délai de 24 heures, à partir de la signification par huissier de la décision à domicile. Or, dans le cas qui nous intéresse, le Franco-carolo avait fait savoir qu’il était en plein déménagement et avait communiqué sa nouvelle adresse, à Charleroi, toujours. Pourtant, la signification a eu lieu à son ancien lieu de résidence, qui était encore pour quelques jours son adresse officielle.

La chambre des mises en accusation des mises de Mons n’y avait rien entendu et avait déclaré l’appel irrecevable. Mais, mercredi, la Cour de cassation a suivi le pourvoi formé par Mes Pierre Huet, Julien Charles et Frank Discepoli pour considérer que l’appel devant la chambre des mises de Mons était fondé. Le dossier devra être réexaminé par cette même chambre des mises, mais composée par d’autres magistrats.

A terme, les avocats de la défense plaideront pour une détention en Belgique mais sous bracelet électronique. Ou, à tout le moins, une conversion de la peine de 6 mois en transaction financière. La France autorise cette procédure.