La Grand-Place de Beaumont restera à circulation en sens unique

Plus de parking

Et le premier Beaumontois de préciser que cette nouvelle mobilité permet une augmentation des parkings, 33 à Wagram et quelques places "arrêt minute", entre autres à la Porte de Binche. Il apporte de l’eau au moulin de cette nouvelle décision: "Un tel aménagement permettra la mise en place d’une bande de circulation cyclo-pédestre allant de la Porte de Binche à la Place du Petit Marché". Pour le mayeur, cela génère une fluidité de circulation accrue et une plus grande sécurité au niveau du rond-point Wagram et au niveau des trottoirs et terrasses. Afin d’optimiser cette fluidité, la rue du Parc de l’Esplanade sera aménagée et mise à sens unique également.

Séduisant, mais…

D’emblée, Serge Delauw reconnaît: "Nul ne peut contester que visuellement, ce coup de neuf sur la Grand-Place est agréable mais reconnaissons aussi que le projet a un goût de trop peu". Et le leader ARC de remonter dans le temps et au conseil communal du 27 mai 2021 durant lequel son groupe s’était abstenu pour les raisons suivantes: selon lui, aucune consultation des riverains, aucune consultation de la CCATM et l’impossibilité d’obtenir un plan de mobilité dans Beaumont et alentours. Et d’ajouter: "On peut changer des dizaines de fois un projet sur papier mais dès que c’est bâti, c’est un peu tard".

Pour ARC, il y avait 2 contraintes majeures: le double sens de circulation et les 2 arrêts de bus imposant un quai entre la RN40 et la partie communale de la Grand-Place. "En enlevant en partie ces 2 contraintes (double sens) et un arrêt de bus, pourquoi pas supprimer le second arrêt ? On n’aurait pas ce quai au milieu du bâti de la place, qui aurait pu prendre un tout autre visage bien plus convivial".

La RN40 ainsi réduite, tout en envisageant éventuellement une bande cyclable pourrait permettre, aux yeux de Serge Delauw, la mise en place d’un espace végétal du côté des terrasses plein sud et également des trottoirs plus larges aux entrées, notamment à la Porte de Binche.

Problème déplacé

Comme déjà précisé, la rue de l’Esplanade sera à sens unique. Voirie communale en pavés, elle a été refaite il y a 3 ans pour 100 000 €. Serge Delauw précise encore: "La rue de l’Esplanade à sens unique, peut-être, mais il faudrait aussi analyser la mobilité des rues Maurice Léotard, Déportation et Boulevard Descamps". Et pourquoi envisager de prolonger la rue de l’Esplanade côté supérette, avec un rond-point avec la route de Philippeville, mais à quel prix ? Et Serge Delauw de conclure: "Stop à l’improvisation".