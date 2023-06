La piste congolaise, le nouveau polar carolo de l’été

La piste congolaise -c’est le titre du roman- se nourrit de faits réels : dans un style qui lui réussit, Francis Groff mélange l’un à l’autre pour faire vivre cette énigme haletante sur les traces du frère Justin Gillet, fondateur du plus grand jardin botanique d’Afrique centrale à Kisantu. Le récit est rondement mené. De passage à Libramont, Stanislas accepte une mission délicate : trouver un acheteur pour un coffret bantou contenant un vieux carnet de notes et une intrigante fiole en verre. Peu de temps après leur rencontre, son commanditaire meurt sous les coups de quatre hommes noirs. Le meurtre a-t-il un lien avec l’intrigant objet ? Le gentleman détective en aura vite la conviction, après la découverte de l’existence d’un missionnaire originaire de Paliseul parti fonder une colonie jésuite dans l’ancien Congo belge à la fin du 19ème siècle. La partie est serrée : d’autant que les auteurs du crime se sont lancés à sa poursuite. Pour les besoins de ce nouveau roman paru dans la collection Noir Corbeau des éditions Weyrich, le carolo est parti quinze jours en repérage en RDC. Les ambiances, les croyances et l’histoire lui ont fourni les ingrédients de l’intrigue : il ne restait plus qu’à l’enrober d’un bon scénario. Depuis les forêts de l’Ardenne jusqu’aux mystères et légendes de la savane, Stanislas Barberian nous emmène dans son sillage.

Le roman regorge d'anecdotes, il éclaire la vie et l'œuvre d'une figure méconnue du sud de la Wallonie. Sans oublier bien sûr le sel de l'énigme policière. Les amateurs du genre ne manqueront pas ce rendez-vous pré estival. L'enquêteur bouquiniste, collectionneur et expert des livres rares, boucle sa sixième enquête au fil de 231 pages. Il vous faudra arriver aux toutes dernières pour obtenir les clés de l'énigme, au terme d'un fascinant voyage au pays des anciens du Congo.