La tour Interbéton à Charleroi: à prendre ou à raser

À l’entrée Est de Charleroi ville-basse, la rénovation du quartier Interbéton a déjà fait couler beaucoup d’encre. C’est sur ce site, qui accueille le centre commercial de l’ancien Toys’R Us, que sous la précédente mandature, la Ville voulait autoriser la société de promotion HBS à construire les plus hautes tours d’appartements de la région, les River Towers. Deux buildings de 27 étages et de 100 mètres de haut comportant 276 logements, avec une zone de 7000 mètres carrés de magasins. Présenté aux forums immobiliers de Charleroi en 2015 et 2016, ce projet qui a reçu l’aval du bouwmeester est recalé par le fonctionnaire délégué Raphaël Stokis. Et pour cause: la densification n’est pas adaptée. On est dans le déraisonnable.