L’épopée extraordinaire de Wilma, la cigogne blanche nichant à Chimay

En deux ans, Wilma a effectué un voyage de plus de 6 300 kilomètres, entre l’Allemagne et le Maroc, où elle s’est posée pour l’hiver 2021-2022, revenant passer une bonne partie de l’année 2022 en Espagne. Début 2023, elle reprenait son envol vers la France et la Belgique. Son parcours est bien connu des amoureux des oiseaux puisque Wilma porte une balise GPS qui transmet ses déplacements en temps réels sur une application gratuite Animal Tracker. Les chercheurs allemands qui la suivent étudient ainsi les migrations, les trajets, les stratégies mises en œuvre d’année en année par les cigognes.

En bordure de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la route de Wilma a croisé "Jean-Michel", un mâle porteur d’une bague verte (Wilma a, en plus du GPS, une bague noire), qui nous apprend qu’il est né en 2018 dans les Marais d’Aymeries le long de la Sambre, près de Maubeuge.

De leur histoire, on sait tout… ou presque, grâce aux identifications dont ils sont munis, un GPS fixé par un harnais sur le dos de Wilma, une bague plus classique pour Jean-Michel !

Trois petits dans le nid

L’aventure qui les unit s’est concrétisée le 20 mai par la naissance de trois cigogneaux. Et la nidification en soi est elle aussi exceptionnelle. Début avril, Wilma a longuement exploré l’étang de Virelles, constatant à chaque passage que les trois nids installés sur le site de l’Aquascope sont déjà occupés.

Wilma et Jean-Michel se sont finalement installés à Saint-Remy ©-Steev’Art Photography

"C’est là que l’histoire se corse, sourit Anne Sansdrap, de l’Aquascope. Arnaud Laudelout, du département Études de Natagora, avait publié le 3 avril dernier sur Facebook, un post décrivant les déplacements de Wilma et son arrivée dans la région de Virelles. Je me suis donc mise à la pister va l’application. Entre Saint-Remy et Villers-la-Tour, dans une zone bocagère traversée par l’Eau Blanche, les lignes tracées par ses déplacements y dessinent un véritable sac de nœuds. Serait-elle en train d’y débuter une nidification que personne n’aurait encore signalée ?" Anne Sansdrap échange avec Michaël Leyman, un ornithologue habitué des lieux, qui découvre assez vite le nid de Wilma, à Saint-Remy. Un endroit idéal, au calme, entre prairies de fauche, marais et Eau Blanche. Mais, surprise !, le grand échassier est perché sur une plateforme érigée au fond d’un jardin privé, inconnu des spécialistes de la faune avicole. Anne part alors à la rencontre des propriétaires, Christophe et Ann Bauwens et leurs deux enfants. "Christophe est entrepreneur et c’est bien lui qui a installé cette plateforme de nidification il y a deux ans au bout de son jardin. Il a fait ça dans les règles de l’art, en utilisant un ancien poteau en bois, haut d’une dizaine de mètres. La plateforme métallique est solide, entourée d’un rebord et bien garnie de branchages. Un hôtel 4 étoiles auquel n’a pu résister Wilma !" Deux années de suite, des cigognes s’y sont intéressées mais sans y élire domicile. Mais cette fois, c’est la bonne, Wilma y couvera ses petits sous les yeux protecteurs de la famille Bauwens.

Le suivi par balise GPS

Le trajet de Wilma, depuis l’Allemagne vers le Maroc et son retour vers la Belgique.

L’aventure restera confidentielle jusqu’à l’arrivée d’Anne Sansdrap, qui leur explique que Wilma porte une balise GPS et que des chercheurs allemands la suivent depuis sa naissance ! Wilma est accompagnée à Saint-Remy par un grand mâle baptisé Jean-Michel par les enfants Bauwens. Le code affiché sur sa bague, FLNH, permet aussi d’en apprendre plus sur son identité et les endroits où il a été repéré depuis sa naissance. Et c’est la 3e fois qu’il est papa, deux premières nichées, avec une autre femelle, ayant été enregistrées à Eppe-Sauvage. Un échassier expérimenté donc, que l’on observe désormais sur le nid, déployant ses ailes pour protéger ses 3 petits de la chaleur, pendant que Wilma va chercher de quoi nourrir toute la petite famille. "On voit aussi sur l’application, qu’elle va de temps en temps rendre visite à ses"copines"nichant à Virelles. Tout cela durera jusque fin juillet ; à ce moment, tous migreront ensuite, normalement vers le sud, et reviendront peut-être chez nous l’an prochain " explique encore Anne Sansdrap.