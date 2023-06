Les commerçants à Marcinelle lancent une association : “Pour faire revivre la ville et les commerces”

Pour y arriver, il faudra bien sûr pas mal d’huile de coude de la future association des commerçants, mais aussi des financements. “On va essayer de convaincre un maximum de commerçants, mais les gens semblent demandeurs vu que les réactions sont presque toujours positives depuis qu’on a lancé ce processus de création de l’association.” Au centre-ville de Charleroi, le renouveau dans l’association des commerçants “Shop In C” a permis de donner un souffle nouveau pour les commerces : pourquoi pas en périphérie ?

La volonté de se liguer vient d’une série de choses, disent-ils: l’impression qu’il n’y en a que “pour les gros” à Charleroi et que les petits commerces sont laissés de côté, le sentiment qu’il est possible de faire plus et mieux à Marcinelle comme le soulignait un travail étudiant récemment, mais aussi trouver des solutions quant à la nouvelle zone “turquoise” de stationnement sur l’avenue Mascaux. “Ça sera un des combats de l’association, cette nouvelle zone de parking a été créée il y a quinze jours, et depuis il y a deux heures de parking gratuit pour les clients, il y a du parking pour les riverains, très bien… mais nous, les commerçants, on ne peut pas se garer. On se lève tous les matins pour venir travailler et impossible de se garer près de notre commerce, et apparemment on n’a pas droit à une carte d’abonnement comme d’autres travailleurs.”

> Infos sur la page Facebook Association des commerçants de Marcinelle.