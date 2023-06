Neuf faits criminels commis en quelques heures: "Là, on est dans le haut niveau"

À lire aussi

Sur place, Dylan fait usage de la carte bancaire de Christiane pour payer boissons et cigarettes sans contact. Entretemps, le prévenu se sert dans les rayons en dissimulant des objets dans ses poches et sa veste. Au comptoir, Nino croise la route de Dylan. Si au départ, la discussion entre les deux hommes est cordiale, Dylan change subitement de comportement. « Il a menacé et insulté le client, avant de l'attendre à l'extérieur du magasin », précise la substitute Lecomte. Plus tard, dans la journée, Dylan recroise la route du client et décide de lancer une bouteille de Pastis dans la voiture de Nino.

La police de Châtelet est avisée du comportement dangereux de Dylan, sous l'influence de la boisson après avoir ingurgité deux bouteilles de Gin, de la cocaïne et du Xanax. La description physique fournie aux policiers permet à ces derniers de rapidement interpeller l'homme fou. Là encore, durant l'intervention policière, Dylan va se rebeller. « Il a menacé les services de police et a sorti sa bouteille d'ammoniaque de sa poche pour menacer les inspecteurs. Quand un des agents a tenté de prendre la bouteille, il a eu sa main brûlée à cause de l'ammoniaque. Tout le trajet dans la voiture, il s'est aussi montré agité », raconte le parquet.

Pensez-vous que Dylan s'est enfin calmé une fois placé en cellule ? Que du contraire. Ce dernier se tape dans un premier temps la tête dans le mur, obligeant les policiers à placer les colsons. Puis dans un dernier geste de folie, histoire de boucler la boucle, Dylan se masturbe.

Face à la justice, le jeune homme détenu et actuellement occupé à purger une peine de 40 mois de prison assume les neuf faits qui lui sont reprochés. La raison ? Son excessive consommation d'alcool, notamment, à cause d'une rupture amoureuse survenue en 2021. Pas d'excuse pour autant. « Vous savez, il y a des gens qui boivent tous les jours. Mais là, on est dans le haut niveau », lance la juge au prévenu. Une peine de 4 ans de prison est requise par le parquet, pour sanctionner la folle journée de Dylan.

Me Druart, à la défense, espère obtenir l'absorption avec la peine de 40 mois de prison prononcée en février dernier. Jugement dans deux semaines.