Originaire de Froidchapelle, Nicolas Hanot reçoit le Prix René Fallet pour son 1er roman

Ce prix est décerné à un auteur âgé de moins de 45 ans, pour un premier roman écrit de préférence avec humour, sens critique ou poétique, au plus près de l’esprit de René Fallet. Doté de 1500 euros, il a été remis lors des Journées Littéraires du Bourbonnais le week-end dernier.

Et c’est donc le jeune auteur originaire de Froidchapelle, Nicolas Hanot, qui a eu la faveur des jurés pour son roman "Les vaches de Monsieur Burbur" paru aux éditions du Sablon.

Depuis plus d’un an, le jeune Belge, aujourd’hui attaché culturel de la Fédération Wallonie Bruxelles en Croatie s’illustre sur la scène médiatique. En 2022, lors de sa 8e participation au jeu télévisé Questions pour un champion, il a remporté pas moins de 18 victoires, battant ainsi tous les records de cette émission populaire. Nicolas Hanot n’est pas qu’un puits de science aimant jongler avec les questions de culture générale. Diplômé en littérature de l’Université de Louvain, il s’est lancé dans l’écriture d’un premier roman, à la fois drôle et incisif, "Les vaches de Monsieur Burbur", publié l’an dernier et toujours disponible sur le site des éditions Weyrich

Sélectionné parmi les nombreux premiers romans francophones sortis en 2022, ce livre est ensuite passé sous la loupe du jury professionnel et du jury populaire constitué de lecteurs, et a donc remporté ce premier prix. Une belle reconnaissance pour l’auteur qui marche ainsi dans les pas d’illustres écrivains belges précédemment sélectionnés au Prix René Fallet.