Crise du logement : La Sambrienne à la recherche de logements à acquérir

Il y a actuellement plus de 4.000 familles en attente d’un logement public à Charleroi et Gerpinnes. Et cette demande augmente chaque année. Partant de ce constat, répandu sur l’ensemble de la Wallonie, le Gouvernement Wallon vient de débloquer un budget conséquent de son plan de relance. Il servira à acheter des logements neufs en cours de construction, des terrains et des logements existants.