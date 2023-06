Depuis ce vendredi 16 juin et ce, jusqu’au 22 juin, les usagers ne peuvent plus emprunter la bretelle d’accès à l’E420/A54 de l’échangeur n°22 “Gosselies ouest” en direction de Bruxelles.

Une déviation est mise en place via l’autoroute E420/A54 vers Charleroi jusqu’à l’échangeur n°25 “Lodelinsart” afin de reprendre la direction de Bruxelles.

Du 19 juin au 28 juin, la bretelle de sortie de l’échangeur n°22 “Gosselies ouest” en direction de Bruxelles sera fermée à la circulation.

Les usagers seront invités à poursuivre sur l’autoroute jusqu’à l’échangeur de Thiméon afin d’emprunter l’E42/A15 en direction de Namur jusqu’à la sortie de l’échangeur n°16 “Gosselies-nord”, pour regagner l’autoroute en direction de Mons jusqu’à l’échangeur de Thiméon afin de se diriger vers l’E420/A54 en direction de Charleroi et emprunter la bretelle de sortie n°22 “Gosselies-ouest”.

Du 10 juillet au 14 juillet, la bretelle de l’échangeur de Thiméon reliant l’E42/A15 en provenance de Namur à l’E420/A54 vers Bruxelles sera à son tour fermée à la circulation.

Les usagers devront suivre la déviation via l’échangeur de Thiméon.

POUR RAPPEL

Depuis le 14 mars dernier, un chantier est en cours sur l’E420/A54, de Gosselies à Petit-Roeulx, en direction de Nivelles afin de : – Réhabiliter les revêtements de l’autoroute (2 voies et bande d’arrêt d’urgence) ainsi que les bretelles d’accès et de sortie ; – Réhabiliter 9 ponts inférieurs (réfection étanchéité, trottoirs, glissières et équipements, …) ;

Sécuriser 8 ponts supérieurs (sondage généralisé au marteau, décapage/ragréage des bétons dégradés) ;

Réhabiliter l’aire de Fromiée ;

Placer de nouveaux équipements de sécurité (dispositifs métalliques en berme latérale et séparateur en béton en berme centrale) et de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau.

Ce chantier représente un budget de près de 13,4 millions d’euros HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société momentanée WANTY-TRBA qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.