Par cette signature, Gerpinnes devient la 53e Ville Amie Démente en Wallonie.

Ce geste symbolique doit être suivi de faits, comme l’a rappelé l’énergique présidente de la Ligue, Sabine Henry. "Je n’aime pas les feux de paille, je préfère les feux de brousse", s’est-elle exprimée ce jeudi lors de la signature de l’engagement.

Au nom de son collège, Philippe Busine a promis que les mandataires locaux souffleraient régulièrement sur les braises pour les attiser…

Concrètement, à quoi Gerpinnes s’engage ? À assurer une "veille" et à se lancer dans un processus d’action et de sensibilisation autour des problèmes liés à la démence.

Déjà, deux assistantes sociales du CPAS ont suivi une formation de trois jours à l’accompagnement des personnes démentes. Dans les prochaines semaines, la commune et le CPAS vont multiplier les communications vers le public pour inviter les Gerpinnois à être attentifs à leurs proches et à leurs voisins. D’après les statistiques, 70% des personnes souffrant de démence habitent toujours dans leur domicile.

"Si quelqu’un pense constater l’apparition de troubles chez une personne âgée de son quartier, elle peut nous le signaler et, en toute discrétion, nous irons rencontrer cette dame, nous explique Emanuela D’inverno. Assistante sociale du CPAS, elle est l’une des deux ProxiDem de la commune. Référente formée pour l’accompagnement des personnes démentes, elle est l’un des deux contacts privilégiés au sein des services sociaux gerpinnois, avec Valérie Baudouin. Si nous détectons des signes inquiétants, nous nous mettons alors en relation avec la famille ou avec le médecin traitant, afin qu’ils puissent réagir au plus vite."

Au-delà de ce travail de première ligne, l’information sera la principale préoccupation des services locaux: "Nous envisageons d’abord un travail de recensement des personnes en difficulté, ce qui ne sera déjà pas évident à réaliser, explique la présidente de l’Action sociale, Isabelle Delisée. Ensuite, il y aura de l’information auprès du grand public mais aussi vers les professionnels de santé et même les commerçants. Tout le monde ne sait pas toujours comment réagir face à une personne démente. Enfin, nous allons établir des liens avec la ville de Thuin, afin de mettre sur pied, comme elle, un Alzheimer Café."

Ce lieu de rencontre permet d’échanger autour de la démence. "Car Alzheimer est une maladie que l’on appelle systémique, observe Sabine Henry. Elle touche la personne concernée, évidemment, mais aussi toute sa famille et ses proches." Plus encore que le malade lui-même, c’est bien souvent le conjoint, les enfants ou les voisins qui ont besoin d’être épaulés et conseillés face à la démence.

La ville de Gerpinnes compte 25% de seniors.

CPAS de Gerpinnes: 071/50 29 11 Alzeimer phone: 0800/15 225