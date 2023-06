Cette nouvelle organisation demande des ajustements. À la ville de Charleroi également PO d’écoles, on rappelle les règles en vigueur. “Ce qui régit l’enseignement n’est pas la Ville mais bien la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons toutefois communiqué, comme toutes les autres années, sur ce qu’il était lieu de faire. Les élèves sont tenus à l’obligation scolaire jusqu’au 7 juillet mais on sait très bien que le rythme est adapté aux circonstances”, explique Julie Patte, Échevine carolo de l’Enseignement.

Pour l’enseignement fondamental, toute absence doit être justifiée. Même si durant la période qu’on appelle les “jours blancs” la tenue des cours est chamboulée ou du moins réorganisée sur base des différentes prestations à réaliser notamment les conseils de classes, les réunions avec les parents pour la remise des bulletins ou encore les remises de diplômes quand c’est une année diplômante. “Il est vrai que le cours des choses ne se fait pas comme une semaine ordinaire. De notre côté, nous soutenons toute dynamique d’activités positives. Nous avons énormément d’équipes qui se mobilisent pour soit amener des activités à l’école soit certains titulaires en profitent pour organiser des excursions par exemple. ”

En fonction de l’organisation des écoles, les élèves sont tenus d’aller à l’école jusqu’au 7 juillet. “Ce qu’il faut éviter, c’est que les parents se disent que ce sont les “jours blancs” et nous ne devons plus rendre de justificatifs. Si un élève ne peut participer à une activité durant cette période, il faut obligatoirement le justifier. Au-dessus de trois jours un certificat médical est obligatoire. Un autre document, pour de plus courtes périodes est à remplir par les parents qui, sur l’honneur, justifient l’absence de l’enfant. Par ailleurs on sait que lorsque les équipes pédagogiques sont toute la journée en réunion la présence n’est pas obligatoire par contre l’école a une obligation d’accueil. Même si le calendrier a changé, le principe n’a pas lui n’a pas changé. Cette semaine a toujours existé. ”

Dans le cas d’absences injustifiées, c’est à l’école à transmettre les renseignements à l’autorité compétente seule à pouvoir statuer sur une éventuelle sanction.