Rentrée scolaire 2023-2024, des couvertures de journaux de classes personnalisées

La thématique choisie cette année “Mon imaginaire à la façon de Mig Quinet” et plus particulièrement l’exploration de l’art abstrait a été définie avec le Musée des Beaux-Arts qui parraine cette édition.

Ce sujet de dessin encourage la créativité de l’élève, grâce à un ensemble de formes et de la couleur. Les élèves ont pu laisser vagabonder leur imagination. Ils ont pu s’inspirer aussi bien d’un souvenir, d’un rêve, d’un objet, etc. Dans cet exercice, le but n’était pas de copier la réalité, ni d’en créer une, mais de créer une expérience visuelle et de ressentir des émotions.

Le concours est proposé aux élèves de 4e et 5e primaire ainsi qu’aux élèves de la 1ière à la 5e secondaire. Sur base d’un règlement et d’un cahier d’inspiration, les enseignants suscitent la réflexion et accompagnent les élèves sur la thématique proposée.

Julie Patte, Échevine de l’Enseignement précise : “Nous sommes vraiment très fiers d’impliquer les jeunes Carolos dans le projet du journal de classe qui est un outil pédagogique très important dans leur quotidien. Ce concours rencontre plusieurs objectifs. Le premier étant bien sûr l’activité artistique en elle-même et le deuxième est en lien direct avec la thématique proposée qui ouvre des portes sur un sujet qui sort du programme classique. Je remercie sincèrement le Musée des Beaux-Arts pour son soutien et pour l’accueil des différents groupes scolaires qu’ils ont reçus pour ce projet mais aussi tout au long de l’année scolaire. Je voudrais également remercier les enseignants qui accompagnent le projet avec leurs élèves. ” Et Eve Delplanque qui représente le Musée des Beaux-Arts d’ajouter : “Une des missions primordiales du musée des Beaux-Arts est la transmission de ce patrimoine culturel commun. Cela passe par la familiarisation, la sensibilisation des publics dès leur plus jeune âge et tout au long de leur vie. Nous sommes heureux d’être partenaire de projets tel que celui-ci car ils permettent de découvrir et d’apprendre en se divertissant. Les œuvres qui nous ont été présentées reflètent l’investissement des élèves et des enseignants dans les projets artistiques mais aussi l’immense capacité d’imagination et de créativité. Nous les en remercions sincèrement. ”

Les lauréats sont lauréats sont Briséis Volkaert de l’École de communale des Coquelicots à Goutroux pour le primaire et Aerith Dumont du CECS La Garenne pour le secondaire.