Repas offerts à tous les résidents du centre Fedasil

“Lors d’une visite des installations, j’ai été touché par le désarroi des familles en séjour au centre d’accueil Fedasil de Jumet”, rapporte Tarkan Karasular qui exploite l’enseigne Steak House. “Avec l’équipe de notre nouvel établissement (le Pitta Cowboy by Steak House et Bars) du quartier du château Mondron, nous nous mobilisons pour préparer et servir 300 repas aux résidents la semaine prochaine. ”