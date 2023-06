Vingt mois de prison pour trois vols, mais Mohamed veut obtenir un sursis

Par défaut, ce qui veut dire “en son absence”, le tribunal correctionnel de Charleroi a lourdement condamné Mohamed en lui infligeant une peine de 20 mois de prison. Trois vols et un séjour illégal sont reprochés au prévenu, désormais emprisonné et qui a formé opposition à cette décision. En octobre 2020, d’abord, l’homme originaire d’Algérie a volé une veste et un pull au Decathlon de Dampremy. Un an plus tard, Mohamed et un ami ont utilisé une technique bien huilée pour dérober le portefeuille d’une victime.