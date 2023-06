Cet été, six après-midi festives et familiales à Aiseau-Presles

Le plan de cohésion sociale (PCS, en abrégé) n’a jamais chômé sur le territoire d’Aiseau-Presles. Mais ses équipes semblent encore plus motivées et déterminées que jamais, ces dernières semaines. Alors que l’inauguration de la grande fresque collaborative qui évoquera le passé minier de Roselies doit avoir lieu ce samedi 17 juin, à la rue de la Mastoque, le PCS annonce déjà la suite des événements, avec une série de six rendez-vous festifs à destination des plus jeunes et de leurs familles, parents et grands-parents inclus.