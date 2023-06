Patrice, accusé de viols par son ex-belle-fille : une question d’argent ou une vengeance ?

Une évolution dans les faits

“Ça fait plusieurs années que je vis un calvaire. J’ai vécu des choses qu’un enfant ne doit pas vivre”, débute la jeune victime dans sa lettre. Grâce aux mots, la mère de Céline prend connaissance des nombreux viols et attouchements subis par cette dernière. Et l’auteur n’est autre que Patrice, son beau-père. “Elle a été violée de ses 7 à ses 14 ans. Cela a eu lieu plusieurs fois par semaine, un peu partout dans la maison. La maman était absente quand le prévenu sévissait”, rapporte la substitute Pied. En écrivant cette lettre, Céline ne veut “pas qu’il fasse d’autres victimes et elle veut s’assurer qu’il n’y en a pas eu d’autres avant. ”

Auditionnée, la victime dévoile une évolution au fil des années dans le comportement déviant de son beau-père. “Au départ, il la prenait sur ses genoux pour faire “à dada” sur ses parties intimes. Vers 8-9 ans, il a commencé à prendre sa main pour la placer dans son pantalon et vers 10 ans, il y a eu des pénétrations. Deux ans plus tard, on est passé aux relations sexuelles. ”

Même quand la mère a fini par arrêter de travailler, Patrice a profité du bain de cette dernière pour violer sa belle-fille. Et la séparation du couple n’a pas arrêté les ardeurs du prévenu. “Il a continué à envoyer des messages à la jeune fille pour continuer à la voir malgré la séparation. Il lui offrait aussi de nombreux cadeaux”, précise le parquet.

Tout est contesté

Face à ces accusations, Patrice campe sur sa position. Tous les faits sont contestés et le prévenu n’est pas en mesure d’expliquer les raisons de cette accusation. “Au départ, je pensais que c’était pour l’argent reçu quand j’ai vendu ma maison. Mais est-ce que c’est parce que je les ai mises dehors toutes les deux ? Je n’en sais rien”, confie Patrice.

Pour le parquet, trois éléments confirment la culpabilité de Patrice : le contexte particulier de dévoilement, l’expertise de crédibilité effectuée sur la jeune plaignante et l’absence d’intérêt de cette dernière à mentir. Une peine de 8 ans de prison est donc requise contre Patrice. À la défense, on plaide un acquittement sur toute la ligne. Jugement le 11 septembre.