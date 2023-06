Châtelet rappel : le nouveau plan de mobilité en centre ville est d'application

Le centre est à présent une "zone de rencontre" c'est-à-dire que la vitesse maximale autorisée est de 20 km/h. Piétons et voitures partagent le même espace. Sauf exception, il n'est plus possible de stationner dans l'espace désigné comme zone de rencontre.

Depuis ce lundi il est possible de rejoindre la place de l'Hôtel de ville au départ de la Place de la Victoire en passant par la rue des Brasseurs, la place du Perron et la rue de la Montagne.

Des sens de circulations ont changé:

En venant de la place de la Victoire, il est possible de continuer tout droit vers la place du Perron ou tourner à droite vers la place D'Outre Biesme et ensuite la rue Del Coupe.

En venant de la place de la Victoire, il est possible de continuer tout droit vers la place du Perron ou tourner à droite vers la place D'Outre Biesme et ensuite la rue Del Coupe. ©Ngom

En venant de la rue des Brasseurs, il possible de tourner à droite vers la rue de Bouffioulx ou aller tout droit vers la Place du Perron puis la rue de la Montagne.

En venant de la rue des Brasseurs, il possible de tourner à droite vers la rue de Bouffioulx ou aller tout droit vers la Place du Perron puis la rue de la Montagne. ©Ngom

Depuis ce lundi il n'est plus possible de descendre la rue de La Montage en venant de la place de l'Hôtel de ville. Seul descendre la Rue Neuve est possible.

Depuis ce lundi il n'est plus possible de descendre la rue de La Montage en venant de la place de l'Hôtel de ville. Seul descendre la Rue Neuve est possible. ©Ngom

En venant de la Place de la Victoire puis vers la rue du Déversoir il n'est plus possible de rejoindre le centre ville en empruntant la rue Pré Del Coupe.

En venant de la Place de la Victoire puis vers la rue du Déversoir il n'est plus possible de rejoindre le centre ville en empruntant la rue Pré Del Coupe. ©Ngom

Même si un panneau indiquant un seul sens de circulation, la place du Marché est maintenant piétonne de même que la rue du Commerce.