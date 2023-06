De la boxe en "sport-études" dès la 3e secondaire: une première, à Charleroi

"La boxe, c'est beaucoup de développement physique, mais aussi des valeurs de respect, de discipline et de maîtrise de soi", explique Alex Polizzi (L'Esquive Carolo), figure reconnue de la boxe anglaise. "L'accès au sport est parfois difficile pour les jeunes, que ça soit à cause d'horaires surchargés ou simplement parfois une question de prix. Ici, l'investissement ce sont des gants et une corde à sauter, c'est l'avantage de mettre la boxe dans l'enseignement."

Le CECS La Garenne, à Charleroi, lance la boxe en "sport études" dès septembre 2023 ©VAN KASTEEL

Aussi employé à la ville - il surveille des salles de sports - il coachera les jeunes durant les 8 heures de boxe qui seront inscrites à l'horaire. Et 24 heures seront dédiées aux cours théoriques (généraux). Les jeunes sortent avec leur CESS. Les inscriptions sont déjà ouvertes, l'école espère entre 10 et 30 élèves. Seuls prérequis : avoir obtenu son CE1D (fin de 2e secondaire) et en vouloir.

Pour Karim Chaïbaï, échevin des Sports lui-même passé par le sport-études, "en proposant du sport à l'école, on le rend vraiment accessible. Ici, c'est en plus un sport populaire... il y a de quoi mettre toutes les chances de son côté pour devenir pro." Julie Patte, échevine de l'Enseignement, abonde : "Avec des infrastructures au top, puisque le club met son espace et ses équipements à disposition, avec la Garenne qui est à 5 minutes de la salle à pied, et a un coach qui est une référence dans la boxe : tous les éléments sont réunis pour lancer cette nouvelle section."

La boxe en sport-études, c'est quelque chose qui se pratique déjà au Royaume-Uni, aux USA, à Cuba ou encore en France. "Ca leur amène des champions olympiques. Peut-être que la prochaine personne à revenir avec une médaille sera belge et passée par La Garenne", rêve Alex Polizzi.