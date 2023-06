Les terrils, écosystèmes uniques à préserver absolument

À Charleroi Nature, on passe beaucoup de temps à observer ces géants aux pieds d’argile. Parmi ces observateurs passionnés, il y a Emilien Burlet. Même si ce décor naturel n’a que quelques dizaines d’années, il fait l’objet de toutes les attentions. “Un terril est voué à devenir une forêt qui est un écosystème, un habitat particulier. Sur un terril en phase de végétalisation, on retrouve toute une série d’habitats plus ou moins avancés vers la forêt avec des degrés d’évolution différents. Cela a pour conséquence de retrouver dans les zones plus forestières certaines plantes et certains animaux, dans des zones dites plus ouvertes on va retrouver certaines autres plantes et certains autres animaux. Sur les zones vraiment nues, on va retrouver d’autres animaux et encore d’autres plantes plus rares que l’on appelle plantes pionnières. On les appelle pionnières car elles ont “juste” vocation à préparer le terrain pour les suivantes. Leur rôle est de stabiliser la pente, créer un peu d’humus. En somme, leur rôle est de créer les conditions pour que d’autres plantes en profitent pour venir s’y installer. ”

Bien qu’au terme de cette évolution un terril est voué à devenir une forêt. Il est intéressant de travailler à maintenir différents stades d’évolution car à chaque moment on y retrouve des plantes et des animaux correspondant à chaque degré d’évolution avec les conditions de vie qui lui sont propres. “C’est notre travail à Charleroi Nature de travailler à ce que les terrils restent des patchworks de zones écologiques différentes pour que chaque espèce y trouve son compte. Si on laisse aller, ce qui n’est pas une mauvaise chose, on arrive à un écosystème forêt relativement classique où il y a moins de biodiversités que sur un terril intermédiaire. ”

Ces derniers jours on a pu remarquer à quel point cet écosystème était fragile notamment à cause des feux qui s’y déclenchent très facilement. Ces espaces méritent donc une surveillance de tous les instants pour éviter une catastrophe écologique. “Un terril qui partirait en fumée signifie que tous les animaux et végétaux disparaîtraient ce serait une catastrophe. A contrario, si on regarde avec une échelle de temps beaucoup plus large, il est fort à parier que cet écosystème se recréera mais il faudra du temps. ”