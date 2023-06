Aiseau-Presles : un centre unique consacré au proto-béguinisme

L’occasion était belle, dès 2016, pour les autorités communales, mais aussi la Fabrique d’église d’Oignies et l’Évêché de Tournai, de concevoir un projet mettant à l’honneur ce qu’on appelle le "proto-béguinisme". Les uns motivés par la mise en valeur d’un patrimoine méconnu – lié au prieuré en cours de rénovation – qui pourrait concourir à l’attractivité de l’entité, en commençant par l’aspect touristique ; les autres parce que le proto-béguinisme a aussi une valeur spirituelle et devrait s’inscrire dans une perspective de rapprochement entre communautés du pays. Le CIPO, le Centre d’interprétation du proto-béguinisme, était sur les rails. "À la différence d’un musée, il ne s’agit pas d’exposer des œuvres originales, mais de recourir à différents moyens pour expliquer à tous la notion de proto-béguinisme", précise Déborah Lo Mauro, coordinatrice du projet.

Prévu début octobre

Sept ans plus tard, le projet arrive à son terme. Vendredi, les partenaires du projet se sont donné rendez-vous sur le site même du futur centre d’interprétation, à l’église Sainte-Marie d’Oignies où sont conservées les reliques de sainte Marie d’Oignies et de Jacques de Vitry, son confesseur et biographe. Le chantier de construction d’une annexe dédiée au centre est bien avancé, mais a pris un peu de retard en raison de problèmes liés à la stabilité du sol pour la pose du carrelage. Parallèlement, le collectif prenant en charge la scénographie du CIPO a lancé un financement participatif sur la plateforme Indiegogo. Objectif: collecter les fonds nécessaires à l’équipement intérieur: audiovisuel, scénographie, matériel d’exposition et reproduction des œuvres (lire par ailleurs). Idéalement, 25 000 €.

Sans autre imprévu, l’inauguration aura lieu début octobre. Le CIPO a été conçu pour être visitable en autonomie, mais il n’est pas impossible qu’un réseau de personnes puisse par la suite assurer l’accueil. Le centre sera placé sous surveillance vidéo et sera accessible gratuitement. Les commentaires sont prévus en français et en néerlandais. Une demande a été introduite auprès du Commissariat général au tourisme pour une reconnaissance qui ouvrirait la voie à des aides.

"Le CIPO est un projet unique en Belgique, mais aussi au-delà, commente Déborah Lo Mauro. Des scientifiques de plus en plus nombreux s’y intéressent. Il est aussi remarquable par le partenariat entre la commune (NDLR: qui aura investi 1 million€ pour l’annexe, les commodités, l’accès PMR, le chauffage, la rénovation de l’électricité et la peinture) , la Fabrique d’église et l’Évêché. C’est exceptionnel. Tout cela en un même lieu, à vocation à la fois cultuelle et culturelle. On a aussi le soutien de différents lieux touristiques, localement, du TreM. À, le Musée des arts anciens de Namur, et du nord du pays."

Soutenir le projet jusqu’au 15 juillet

Le CIPO a décidé de lancer un crowdfunding pour financer les équipements du centre. Si la commune d’Aiseau-Presles a généreusement investi dans la brique, c’est à l’Évêché de Tournai qu’incombent les aménagements. Celui-ci fournit la scénographie, le graphisme et les vidéos. Mais du matériel, souvent coûteux, reste à acquérir. "Avec 10 000 €, on pourra avoir des reproductions d’œuvres, les droits, et les commentaires imprimés en grand, décrit Déborah Lo Mauro. Avec 10 000 € en plus, on peut se procurer du matériel d’animation audiovisuelle, notamment une borne interactive. Et avec 5 000 € encore, des socles et des vitrines." On notera que le CIPO développe d’autres appels à projet relevant du milieu scientifique et du mécénat culturel. Mais l’intérêt du crowdfunding, en tout cas pour les passionnés, réside dans les contreparties offertes: elles vont des sacs réutilisables aux effigies de Marie d’Oignies et Jacques de Vitry aux excursions, avec un accompagnement pratiquement en privé, au prieuré d’Oignies, à Nivelles et à Namur où est conservé le trésor d’Oignies, lié au prieuré et aux personnages qui l’ont marqué.

Un centre d’interprétation, six espaces

L'église d'Oignies aura aussi bientôt une affectation culturelle, en plus de sa vocation cultuelle. ©ÉdA

Le CIPO sera structuré en six espaces. Le premier, multimédia, présentera un film introductif. Le deuxième expliquera la transformation de la société aux XII et XIIIe siècles et le questionnement spirituel antérieur au proto-béguinisme. "On exposera une reproduction de La Vierge à l’enfant, conservée au Metropolitan Museum de New York", annonce la coordinatrice du projet, Déborah Lo Mauro.

Une galerie de portraits d’hommes influents de l’époque ouvrira l’espace suivant, consacré aux femmes: "Des femmes au cœur de la foi: une idée se fait chair". Celui-ci expliquera comment elles se sont organisées au plan de la foi, épaulées par Guy et Jean de Nivelles ou encore Lambert le Bègue.

Un espace sera consacré à "Marie d’Oignies, une femme d’exception", avec des extraits de la Vita de marie écrite par Jacques de Vitry, son fils spirituel, confesseur et biographe, et des reproductions de son gobelet et de son sarcophage dont les originaux sont conservés au Tre. Ma.

Le cinquième espace fait le point sur la diffusion du béguinisme et du rôle joué par Jacques de Vitry en ce sens. Le dernier espace permettra d’aller plus loin en partant de six noms et mots-clés: Hugo d’Oignies (un fils de Marie, auteur du trésor éponyme), Jacques de Vitry, le prieuré, le trésor, Marie d’Oignies et Oignies.