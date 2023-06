Charleroi : 1 000 places de parking gratuites tous les samedis dès le 1er juillet 2023

Le parking gratuit le samedi était déjà d’application depuis juillet 2021 sur le boulevard De Fontaine (le long du palais de justice). Mais dès le 1er juillet 2023, et pour l’arrivée des soldes, ce sont près de 1 000 places qui seront gratuites dans l’intra-ring tous les samedis, toute l’année :

Boulevard Audent (le long du parc Astrid)

Boulevard De Fontaine (arrière du palais de justice et écoles Vauban/Cobaux)

Boulevard Joseph II (près de l’ancienne maternité et du stade Mambourg)

Rue de Montigny (du rond-point de la sortie “Neuville” du R9 jusqu’au parc Astrid)

Parkings Hélios (sous le R9 direction Montignies-sur-Sambre)

Rue de l’Ancre (entre le Palais des Expos et le R9)

”À Charleroi, on a le parking, on a les atouts, venez chez nous ! Il n’y a pas que des centres commerciaux hors des villes où on peut se stationner”, veut signaler Shop In C à ses clients.

Le parking gratuit le samedi à Charleroi, dès le 1er juillet 2023 ©D.R.

Pourquoi ces rues-là et pas d’autres ?

”On s’était déjà dit à l’époque, quand on a lancé Shopping Malin pour booster l’attractivité des commerces durant la Covid : pourquoi ne pas étendre ce dispositif plus tard… et l’association des commerçants est venue nous trouver début d’année”, note de son côté l’échevine des Commerces, Babette Jandrain. Son collègue en charge de la Mobilité, Xavier Desgain, précise : “au début, les commerçants voulaient que toutes les zones orange et verte soient gratuites le samedi. Mais ça n’était pas possible, les riverains n’auraient plus pu se garer, et certaines zones orange sont soumises à de très fortes pressions, avoir de la rotation forcée par horodateur, ça reste nécessaire.”

C’est en tout cas ce qu’il est ressorti de l’étude lancée par l’Observatoire du Stationnement (piloté par la RCA qui gère les parkings), en se basant sur les chiffres en temps réels de la scan-car qui sillonne le centre-ville. “On s’est en effet vite rendu compte que n’importe quelle rue ne pouvait pas être mise en gratuité, même le samedi. On a donc discuté avec la Ville de Charleroi et ses commerçants pour trouver un compromis. Et ce sont les rues qui sont de toute façon vides, ou presque, les samedis. Celles et ceux qui veulent se garer plus près de leur commerce préféré peuvent toujours le faire, à condition de payer bien sûr. Ici, ce qu’on voulait, c’était offrir une alternative gratuite sans plomber la mobilité”, conclut Antoine Tanzili de la RCA.