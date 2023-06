En Belgique, plus de 200 000 personnes, principalement des femmes, gagnent leur vie en nettoyant : aides-ménagères en titres-services, femmes de chambre laveurs de vitres, concierges, professionnel du nettoyage dans les écoles ou les entreprises,… Tous ces métiers essentiels, dont l’utilité a encore été soulignée lors de la pandémie de Covid-19, ne sont malheureusement toujours pas considérés à leur juste valeur.

Sont avancés, la pénibilité du travail mais également les bas salaires. Le salaire médian d’un nettoyeur à temps plein est, en 2023, de 2 289 euros brut par mois. La présidente de la CSC Alimentaire et Services explique : “Une revalorisation des salaires constituerait un pas important vers une meilleure considération et une plus grande attractivité de ce travail alors que des milliers d’emplois restent vacants dans les secteurs du nettoyage. ”

La CSC Alimentaire et Services a décidé de lancer une pétition pour réclamer de la part du monde politique et des employeurs des augmentations de salaire significatives, soit, concrètement, au moins 1 euro de l’heure.