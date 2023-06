Fontaine- l'Evêque : une voiture fait plusieurs tonneaux sur la N90

Dans la nuit de lundi à mardi vers 1h45 du matin, les pompiers de Marcinelle ont été requis avec les services désincarcération et de balisage ainsi qu’une ambulance de R Med un SMUR de Vésale à Fontaine-l’Evêque sur la N 90. Un véhicule circulant de Marchienne vers Fontaine, qui d’après un témoin, aurait hésité entre poursuivre sur la route ou entrer sur la R3. Le chauffeur a heurté le rail de sécurité et a effectué plusieurs soleils avant de s’arrêter 50 mètres plus loin dans les fourrés.