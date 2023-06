Charleroi : la foule a acclamé les souverains de Belgique et du Pays-Bas

C’est sous un grand et chaud soleil que les souverains de Belgique Philippe et Mathilde ainsi que les souverains des Pays-Bas sont venus à Charleroi ce mercredi 21 juin. Après une visite au Biopark de Gosselies, les familles royales sont arrivées en ville reçue par le bourgmestre Paul Magnette et le gouverneur de la province Hainaut Tommy Leclerq.