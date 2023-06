Vers 15 heures, une Audi décapotable a violemment percuté une camionnette et sa remorque qui ralentissait en raison des travaux sur l'autoroute. De l'huile, du mazout et des résidus de batteries se sont répandus sur les voies, obligeant les pompiers à faire appel à la protection civile pour un nettoyage d'urgence de l'autoroute. Elle a été fermée le temps du nettoyage, et l'ensemble du trafic est redirigé vers le R3, pour faire une boucle autour de Charleroi.

Malheureusement, en raison d'un animal sur les voies, le R3 est lui aussi bouchonné. Et la A54 Charleroi-Bruxelles est également embouteillée en raison des travaux à hauteur de Gosselies. Cependant, à l'heure d'écrire ces lignes, il semble que la situation s'améliore sur le R3 et la A54.

On ne peut que conseiller aux automobilistes de prendre leur mal en patience, d'emprunter d'autres itinéraires ou de retarder leur départ.