Fleurus: voici à quoi s'attendre pour le "Festiv'été"

Tout commence donc dès ce mercredi 21 juin avec plusieurs rendez-vous liés à la Fête de la Musique, déjà évoqués. Dans la foulée, ce sera la traditionnelle ducasse à Brye, du 30 juin au 2 juillet. Un des plats de résistance de ce "Festiv’été" envahira la place Albert 1er dans le contexte de la Fête nationale. Le 21 juillet, ce sera le mini-festival "Belge, une fois" avec des jeux anciens, un spectacle de kangoo jump, de la magie et de la ventriloquie puis, en point d’orgue, un concert de Marka, dès 17 h. Le samedi 22 juillet, dès 18 h, "Fleurus Culture" proposera son Belgium Classic, une soirée de concerts d’artistes du Royaume avec Machiavel, en tête d’affiche. Le dimanche 23 juillet ce sera "La place aux étoiles", rendez-vous familial consacré aux arts de la rue et aux pratiques circassiennes, les yeux des petits comme des grands pétilleront dès 16 h. Le week-end suivant, sur la place Albert 1er, il y aura d’abord une soirée, le 28, dès 18 h, consacrée aux nouvelles voix en Belgique francophone, grâce à un showcase supervisé par Daniel Roméo et l’orchestre de The Voice Belgique. Le lendemain, samedi 29 juillet, place à un autre des grands rendez-vous marquants de ce "Festiv’été" avec le Fun Day qui, comme son nom l’indique, va susciter rires et sourires à toutes les générations, dès 17 heures. Sur la scène de la place Albert 1er se succéderont, entre autres, Les Déménageurs, superstars du jeune public, Mercadillo avec leurs instruments à base d’objets détournés et, pour une apothéose festive totale, Les Gauff.

Le mois d’août ne sera pas moins calme, avec les Family Days qui amèneront leurs animations dans tous les villages de l’entité, du 7 au 11. Heppignies, de plus, vivra sa traditionnelle ducasse du 18 au 25 tandis que celle de Wagnelée se déroulera du 24 au 29. Deux grands rendez-vous sont annoncés pour la place Albert 1er. Les 4 et 5 août, c’est le retour des Roots Days, qui évoqueront une fois de plus le patrimoine musical de La Nuit du Blues avec, entre autres, Kyla Brox, The Backscratchers ou Alabama Mike. Le dimanche 6 août, autre étape incontournable de l’été fleurusien: la place Albert 1er se transforme en Place du Tertre, comme à Montmartre, avec peintres, portraitistes et artisans locaux.

Septembre, enfin, fera la part belle aux Fêtes de Lambusart, du premier au 3 et à la ducasse de Wangenies, du 15 au 17. Le 3 septembre, il y aura aussi un défilé militaire, au château de la Paix, suivi par le "Pik-nik du château". C’est là également, du 8 au 9 septembre, que se déroulera le traditionnel Week-end au château, pour conclure en beauté ce "Festiv’été" riche et varié.