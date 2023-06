Il est accusé de coups, c’est sa victime qui vient le défendre!

Ce mardi matin, face à la justice, Renaud ne nie pas les deux scènes de coups et blessures ainsi que la menace verbale de tuer sa compagne si elle le quitte. Sans avocat, ce dernier risque gros étant donné ses antécédents judiciaires et l’état de récidive. Par le passé, Renaud fut déjà condamné à 9 ans de prison pour une tentative de meurtre et à d’autres peines pour des coups et blessures, vols, etc. Mais depuis les faits, il jure être un autre homme. Ce que confirme Cindy, à la juge Jadin. “Depuis, il a énormément changé et il fait des progrès. On se voit deux fois par semaine et tout va bien. On voit qu’il en veut.”

Une sanction doit toutefois être prononcée contre le prévenu. Pour le parquet, deux années de prison seraient la juste peine. Jugement le 19 septembre.