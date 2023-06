La Cour Minet réaménagée améliorera la mobilité au centre de Châtelet

L’échevin de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Marc Vandenbosch, revient sur ce dossier de longue haleine. "Le périmètre de rénovation urbaine a été accepté par le Gouvernement wallon début 2019. Avant que la crise sanitaire survienne. La commission de rénovation urbaine a toutefois décidé de mettre en œuvre la “coulée verte” qui épouse l’ancien lit de la Sambre et qui est le gros morceau de ce plan."

Il fallait toutefois que la Ville ait la maîtrise foncière des terrains concernés. L’échevin parle d’ "imbroglio": des terrains appartiennent au Port autonome de Charleroi, au Logis châtelettain, au fédéral, au privé, etc. De quoi retarder largement le projet. Qu’à cela ne tienne, on se lancerait dans la rénovation de La Fiancée, future maternité d’entreprise couplée à du logement, dans le plan de mobilité (entré en vigueur ce lundi) et dans l’aménagement de la Cour Minet.

"Avec le nouveau plan de mobilité, c’était logique d’aménager la Cour Minet, poursuit l’échevin. Cette petite voirie permet de jouer le rôle d’échappatoire pour les usagers qui, venant de la place de la Victoire et la rue des Brasseurs, pourront se diriger vers la rue du Mayeur et vers le ring de Châtelet." Mais la Cour Minet aura cependant le statut de "zone de rencontre", avec priorité à la mobilité douce et une vitesse limitée à 20 km/h. Le site comportera en outre 10 emplacements de parking, dont un pour PMR, ainsi que des arceaux à vélos. Une végétalisation est aussi prévue en plusieurs endroits.

Quand peut-on espérer emprunter ce nouvel aménagement ? "Le dossier est parti au Gouvernement wallon. S’il est accepté, on pourrait lancer les marchés à l’automne et commencer les travaux pour la fin 2023." Coût: plus de 250 000 € dont 210 000 € de subvention wallonne.