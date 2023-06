La Brocante des Quais, d'abord, fait son grand retour dans une formule "plus grand, plus fun, plus qualitatif" avec l'asbl 1666. Un festival de la bière est prévu sur la place Verte samedi de 11h à 2h du matin, avec 20 brasseries artisanales et des foodtrucks. Un espace des créateurs se tiendra dans le Passage de la Bourse. Et il y a bien entendu tout le parcours de la Brocante elle-même, un de nos "Big 5" à Charleroi, sur les quais Rimbaud/Verlaine, la place Buisset, la rue du Collège, le passage de la Bourse, la rue d'Agimont et la place Verte. Chineurs et opportunistes bienvenus du samedi 8 heures au dimanche 16 heures!

Une mini-fête foraine attend aussi les familles sur la placette devant la CBC, au boulevard Tirou.

Mais ce week-end à Charleroi, c'est aussi la Fête de la Musique. Ca commence ce mercredi 21 juin pour 5 jours, du Vecteur à l'Eden, en passant par la Ruche Théâtre, l'Atelier M, le PBA, le Jardin du Parc, ou encore La Broc. En centre-ville, il y aura les fanfares des Académies de Charleroi, mais aussi des concerts tout le samedi place Verte (à partir de 14h) et le dimanche de 11 à 18 heures avec un DJ.