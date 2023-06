L’énorme chantier de la gare de Charleroi, deux ans après le début des travaux (PHOTOS PAR DRONE)

Trois chantier : les quais, l'esplanade, la gare

Trois chantiers se dérouleront coup sur coup : l’aménagement des quais du bord de Sambre, l’aménagement de l’esplanade de la gare et sa nouvelle gare des bus, et la mise en œuvre du “Masterplan Charleroi” de la SNCB.

Au niveau des quais, c’est “rendre à la Sambre la place qu’elle mérite”, le maître-mot. Le Port Autonome de Charleroi et la Ville ont prévu de faire des lieux un parc linéaire et des gradins, sur les berges, pour inviter à la promenade et la détente. Le RAVeL passera par là, reliant le halange aux ponts, à la gare et au centre-ville pour éviter la circulation automobile. Ce chantier devrait se terminer fin 2023, quand des arbres et arbustes seront plantés pour rendre le tout plus vert.

Plus vert, plus ouvert : une "porte d'entrée" sur la ville

Au niveau de l’esplanade, qui avait pourtant son charme par le passé, l’objectif est de faire une “plateforme multimodale”. On pourra accéder au métro, au bus ou aux taxis directement en sortant de la gare, sans trafic automobile. La gare des bus sera en plus adaptée aux PMR, et la nouvelle boucle de métro permettra de plus facilement embarquer. Une place plus large sera laissée aux vélos et aux piétons, et cela permettra aussi de dégager la vue. La fin du chantier est également prévue pour la fin de cette année.

Enfin, au niveau de la SNCB, un nouveau passage sous voie permettra de relier l’avant et l’arrière de la gare facilement. Les quais seront revus (notamment les auvents) pour plus de confort. Et on sait que, d’après Xavier Desgain, “la SNCB devrait doubler la fréquence des trains vers Charleroi le week-end dès la fin de 2024, pour rendre l’accès à la ville en transports en commun plus facile.” Ici, le chantier d’envergure devrait se terminer fin 2024/début 2025.

Une facture de près de 50 millions d'euros

Tout cela, ça coûte : 49,2 millions d’euros est le chiffre qui nous a été communiqué, à charge de la SNCB, d’Infrabel, du TEC, de la Ville de Charleroi et de son Port Autonome, avec l’aide du FEDER (Europe) et la collaboration du SPW et d’Igretec.