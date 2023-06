Plusieurs rues bloquées par la police pour la visite royale à Charleroi

De nombreuses équipes de police bloquent des routes un peu partout au centre-ville de Charleroi. Notamment au rond-point du Marsupilami et sur Dampremy, pour entrer dans Charleroi. Pas de panique : c'est la visite des Leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde, qui viennent accompagnés de leurs homologues des Pays-Bas, le Roi Willem-Alexander et la Reine Maxima, visiter une école du centre-ville, après être passés au Biopark de Gosselies plus tôt dans la journée.