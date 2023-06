14.000€ pour le projet de "parc à fours" de la Grange aux Potiers de Bouffioulx

L’ASBL reçoit donc un chèque de 14 000 € qui va venir précisément financer l’achat d’un four électrique de cuisson. Précédemment repris dans les budgets participatifs de la Ville de Châtelet, où il s’est vu doté de 20 000 €, le projet de parc à fours vise la création, déjà bien entamée, d’un site extérieur, à l’arrière de la poterie Dubois, où le grand public pourra découvrir de manière ludique et didactique, les diverses manières de cuire le grès et la céramique: four à chaux, four à bois, cuissons éphémères et cuissons raku. Et donc, cuisson électrique moderne, pour une création de poteries rapide et propre, avec une large palette de couleurs. La poterie Dubois possède également toujours son four au charbon, sollicité lors de la fête de la Saint-Étienne à la fin décembre.

Stéphanie Dubois, qui gère l’ASBL "La Grange aux Potiers", conclut: "Notre parc à fours sera ouvert aux artisans, aux académies, aux écoles, à tout le monde. Quant à notre four au charbon, qui est sans conteste l’un des plus vieux d’Europe, nous allons prochainement entamer une demande de classement !".