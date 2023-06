Charleroi: une équipe de Relogeas s'occupe des cas de syllogomanie, le syndrome de Diogène

Plusieurs émissions de télévision ont déjà mis en lumière certains cas de syllogomanie, avec plus ou moins de voyeurisme médiatique, étant donné les images impressionnantes que peuvent fournir les cas extrêmes. Les personnes qui en souffrent délaissent totalement l’entretien de leurs biens. "Elles ne le nettoient plus, n’ont souvent plus accès à certaines parties de leur maison ou de leur appartement encombré jusqu’au plafond. Cela rend les rénovations impossibles. Parfois, l’état des lieux est tel qu’il faut tout désinfecter et tout refaire complètement."

À Charleroi, Relogeas est avec l’ASBL "Comme Chez Nous", l’un des deux acteurs de l’accompagnement des locataires victimes du syndrome de Diogène.

Celui-ci toucherait en moyenne une personne sur 2000, selon des recherches menées à l’étranger. Les sociétés publiques de logement y sont dès lors largement confrontées: "En 2015, la Sambrienne nous a conventionnés pour suivre cer tains de ses locataires", précise Estelle Richir, coordinatrice sociopédagogique. "Nous avons développé en cette matière une expertise pointue, au terme d’une dizaine d’années d’expérience."

Tout a commencé en 2013 dans le cadre d’un projet pilote. "À l’époque, un dispositif d’accompagnement est mis en place autour des familles", rapporte le responsable technique et éducatif de Relogeas Stefano Cali, qui concède: "C’est un travail très lourd, qui nécessite une présence entre un demi et un jour par semaine pendant 3 à 4 mois, puis un suivi sur plusieurs années. La première chose est de nouer des liens de confiance. Puis on avance progressivement et on s’adapte à chaque cas."

Les équipes de Relogeas ont connu des situations véritablement cauchemardesques: "Une maman qui avait sombré dans l’alcoolisme après le décès de son compagnon avait reporté toute son affection sur ses quatre chats et ses trois chiens qui vivaient confinés dans la maison, confie Stefano. Quand nous y sommes entrés, une épouvantable odeur d’ammoniac imprégnait l’intérieur. Et en dessous du revêtement de sol en vinyle, on devinait la présence d’un mélange poisseux d’excréments et d’urine… Nous avons pris le temps d’une rééducation à la façon d’habiter. Puis nous avons enclenché un lent et patient processus de changement, qui a amené un mieux…"

Pour pénétrer dans de tels lieux, il faut avoir le cœur bien accroché. Les travailleurs de Relogeas disposent de combinaisons spéciales et de désinfectants lors de leurs interventions.

L'accompagnement des locataires, la spécialité de Relogeas

Relogeas a fait de la "pédagogie de l’habiter" l’un des axes majeurs de son action: accompagnement de ménages à la gestion budgétaire, à l’entretien de leur bien, au respect de certaines règles (aération pour éviter l’humidité par exemple).

"Nous accompagnons en moyenne de 8 à 10 familles par an", indique Estelle Richir. Parmi elles, deux sont concernées par le syndrome de Diogène. Non seulement, ce trouble grave représente une entrave à la qualité de vie des personnes qui en souffrent que ce soit en matière de santé, de sécurité ou de salubrité publique, mais c’est aussi une bombe potentielle pour le quartier.

Stefano Cali se souvient qu’à la suite de l’évacuation de dizaines de mètres cubes d’objets pour permettre la rénovation d’un logement, des colonies de cafards s’étaient dispersées et avaient envahi les maisons voisines. "Nous avons dû financer une campagne de désinfection de tout le périmètre."

Pour éviter d’en arriver là, rien de tel que la prévention. Une visite annuelle de l’état des lieux de leurs biens donnés en location permet aux propriétaires d’identifier d’éventuels problèmes. "Quand on est locataire, il ne faut pas non plus hésiter à faire part de l’existence d’une source d’insalubrité sans attendre qu’elle dégénère , observe Estelle. Certaines situations peuvent mettre littéralement des individus en danger. Ne rien faire, cela pourrait être considéré comme de la non-assistance…"

