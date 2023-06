Châtelet: à bout, elle met le feu à sa maison

Le rapport de l’expert confirme la thèse criminelle, sans le moindre doute possible. "Plusieurs foyers ont été retrouvés à l’intérieur de la maison, à l’étage ou encore au rez-de-chaussée", explique la substitute Dutrifoy. La maison, en vente depuis décembre 2019 à 130 000 €, ne présentait pas la moindre trace d’effraction. Les animaux du couple (des canaris et un chien) ne sont pas présents sur place. Alain, le compagnon de Jessica, se trouvait lui au domicile de sa maîtresse.

En juillet 2021, Jessica craque et confirme être l’auteure de l’incendie volontaire. Sa culpabilité ne faisait plus l’ombre d’un doute puisque la maîtresse d’Alain avait obtenu l’information par deux amis à Jessica. "Elle avait compris que sa vie était foutue et qu’elle serait contrainte de vivre avec son compagnon parce qu’ils n’arrivaient pas à vendre la maison", rapporte le parquet.

Ce mercredi matin, face à la justice, Jessica a confié son mal-être et expliqué les raisons de son geste qui aurait pu provoquer davantage de dégâts. "Mon fils se faisait tabasser tout le temps. C’était devenu invivable et moi j’étais obligée de passer à la casserole tous les jours. J’avais demandé de vendre la maison, mais Alain ne voulait pas. Au bout de 7 ans, j’étais à bout. Je voulais simplement que mon fils ait une vie normale", lance la mère de famille.

Étant donné le contexte particulièrement sensible et l’absence de casier judiciaire, le parquet fait preuve d’humanité. Un an de prison est requis, avec un sursis probatoire. Même chose pour la défense, qui insiste sur la vie vécue par Jessica au domicile conjugal.

Jugement début septembre.