Dans les coulisses des mérites sportifs communaux: comment se décident les prix et les vainqueurs ?

On a justement participé au jury des futurs “Mérites sportifs communaux de Courcelles 2023”. Un règlement encadre les règles, notamment l’impossibilité pour une personnalité de gagner deux années de suite, la composition du jury et le secret des votes, etc. À Courcelles, le prix est un trophée, qui sera remis normalement en décembre, lors des Fééries. “Mais avant ça, on lance un appel aux candidatures auprès des clubs et associations sportives, sur les réseaux sociaux et dans notre presse locale”, précise Maria-Grazia Rosati, responsable du service événementiel dans l’administration. Chaque personne, club, coach, athlète remet sa candidature, qui est vérifiée et parfois étoffée par l’administration communale. Et chaque membre du jury reçoit une copie.

Puis tout ce beau monde, composé de responsables politiques, représentants des médias, professeurs d’éducation sportive et de représentants de clubs et associations, se réunit. C’était cette semaine, pour Courcelles. Douze jurés se sont présentés, deux ont remis une procuration. Dans la grande salle du conseil, à l’hôtel de ville, Joël Hasselin tenait le crachoir pour procéder aux différents votes : mérite sportif, espoir de l’année, sport au féminin, handisport, prix de l’initiative, etc. Il y aura huit lauréats pour les Mérites 2023 à Courcelles : “on a eu peu de prix durant la Covid, ici c’est un peu l’édition de la reprise”, nous glisse-t-on. “C’est tellement important de récompenser nos sportives et sportifs, d’encourager la pratique… Et des champions, des talents, on en a énormément qui sont soit Courcellois, soit jouent dans des clubs ici.”

Chaque juré vote, sur base du dossier qui lui a été remis, pour ses candidats préférés. Un “pool de points” est constitué, 3 points pour le premier candidat sélectionné, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le dernier. Le total sera fait par la suite, dans l’administration. Et la candidature qui remporte le plus de points dans une catégorie recevra le trophée, le 11 décembre en soirée si tout va bien. Et en cas d’égalité ? “Normalement, le jury doit faire un deuxième tour, mais j’ai proposé qu’on remette deux trophées, des ex aequo. La situation ne s’est encore jamais présentée, cela dit !” explique Maria-Grazia Rosati.