Ou plutôt: ce vendredi sera la dernière journée de chantier. D'ici là, la vitesse sera toujours limitée à 50 km/h et une déviation restera en place.

Pour rappel, les travaux se sont déroulés en deux phases: la première concernait le remplacement des couches supérieures de la route de la Basse-Sambre entre le rond-point de Moignelée et l’échangeur N90-98 à proximité d’Auvelais. La seconde, elle, est sur le point d’être terminée. "Ce chantier représente un budget d’environ 600 000 € HTVA, financé par la Sofico en tant que maître d’ouvrage et réalisé en collaboration par le SPW mobilité et Infrastructures." C’est la société Eurovia qui a été désignée par marché public pour l’exécution des travaux.