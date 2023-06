Le Sel et Poivre, à Jumet: une cuisine aux accents de soleil et un four Josper au charbon de bois

Une fois la porte passée, c’est un décor moderne et sobre qui attend le client, avec des tables intimistes et une immense baie vitrée donnant sur une terrasse entourée d’un petit jardin charmant. En cuisine, on retrouve Julian Vanhaelter, qui après avoir officié à Fleurus s’est tourné vers Jumet pour lancer sa propre aventure en 2019 avec son épouse Maëlisse Rossetti qui s’occupe du service en salle. L’équipe est souriante et aux petits soins.

Au restaurant Sel et Poivre, à Jumet : croustillant écrevisse et homard ©VAN KASTEEL

Mais si on vient au Sel et Poivre, c’est avant tout pour manger. Ce restaurant tape désormais dans la catégorie des gastronomiques, après avoir bifurqué au fil des mois de sa carte plus traditionnelle des escalopes à la parmigiana qui avaient fait son succès durant des décennies. Julian Vanhaelter a d’ailleurs investi dans un petit bijou pour sa cuisine : un four Josper, spécialité espagnole, au charbon de bois. De quoi cuire certaines viandes ou légumes à 300 degrés, avec le plaisir d’un fumet de bois, une croûte instantanée enfermant toute l’humidité dans l’aliment, “une sorte de barbecue en fait, mais différent”, glisse d’ailleurs le chef depuis sa cuisine plantée en bord de salle, où chacun peut voir l’équipe s’affairer et le gérant s’assurer que ses clients apprécient sa cuisine.

Une cuisine italienne à l’origine, française par goût, mais aussi espagnole et grecque pour les inspirations

Parce que justement, sa cuisine, c’est un peu le nerf de la guerre. Italienne à l’origine, française par goût, mais aussi espagnole et grecque pour les inspirations : on sent le soleil et l’envie de faire plaisir. La carte des vins, bien remplie, devrait contenter les amatrices et amateurs, avec deux cartes distinctes pour la France et l’Italie, sur toute la gamme de prix.

On a commencé par des croustillants d’écrevisse et de homard en amuse-bouche, avec un gaspacho façon tzatziki en fraîcheur. Accompagnés d’un “Hugo spritz”, où l’aperol est remplacé par du sureau pour moins d’alcool et plus de douceur.

Au restaurant Sel et Poivre, à Jumet : ris de veau, risotto, asperges ©VAN KASTEEL

En entrée, c’est un ris de veau qui nous attendait, tendre mais très peu salé, qui trouve toute sa force combiné avec un risotto aux champignons et des asperges.

Au restaurant Sel et Poivre, à Jumet : la poire de boeuf ©VAN KASTEEL

En plats, on a pu faire un doublé : d’un côté une poire de bœuf – un morceau tendre et rare – sur un crumble de champignon doublé d’une crème d’oignon. De l’autre un tentacule de poulpe rôti, sur une purée d’aubergine libanaise. Les deux accompagnés d’oignons cuits, comme les pièces de résistance, au four Josper. Je pourrais vous détailler la tendresse du bœuf, parfaitement assaisonné de fleur de sel, ou du fondant de l’oignon qui a commencé à caraméliser, mais ce ne serait pas faire justice à mon ressenti du moment.

guillement LA découverte pour moi, c'est le poulpe

Parce que LA découverte, pour moi, c’était le poulpe. Il avait l’air élastique, là, posé sur sa purée verdâtre à l’aubergine. Quelle erreur ! Délicatement croustillant à l’extérieur, avec un léger goût d’huile d’olive, c’était fondant à souhait à l’intérieur. Un véritable délice, que l’aubergine ne fait que sublimer. À recommander sans hésiter.

Au restaurant Sel et Poivre, à Jumet : poulpe rôti et purée d'aubergine ©VAN KASTEEL

Et voilà venir le dessert : une espuma de cerises, de la meringue et de la glace fior di latte, avec encore une purée de cerise. Deuxième choix, une dame blanche – glace maison, chantilly généreuse et chocolat fondu – dans laquelle un biscuit fin vient ajouter du croquant.

Au restaurant Sel et Poivre, à Jumet : dessert à la cerise ©VAN KASTEEL

Au restaurant Sel et Poivre, à Jumet : la dame blanche ©VAN KASTEEL

Les affaires le midi, le plaisir le soir

Le Poivre et Sel attire aussi bien, en soirée, le public amateur de bons petits plats ou les fins connaisseurs de viande qui viennent y réclamer leurs pièces maturées ou leur wagyu, qu’à midi les repas d’affaires ou “resto huppé” entre collègues.

Encore une chose : quand on y était, on n'a pas pu profiter de la terrasse - il pleuvait des cordes. Pourtant, l'immense baie vitrée du jardin d'hiver nous a donné l'impression d'être dehors, entouré de verdure, tout en profitant au maximum du peu de luminosité que l'absence de soleil voulait bien nous laisser.

> Sel et Poivre – Rue Auguste Delvaux 6, 6040 Charleroi – https://www.seletpoivre.be/ - la carte change tous les mois avec des produits de saison