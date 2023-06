Mohamed et Amine "bondissent" sur leur victimes dans le métro: "les caméras ont capté un reportage animalier"

Mohamed a, selon la retranscription des images par la police, "bondi" sur sa victime pour l’agresser sur les rails en lui assénant pas moins de six coups de couteau, dans le genou, le dos et les fesses alors qu’elle était maintenue au sol par Mohamed et Amine, son acolyte. Un témoin des faits décrit les deux prévenus comme étant "possédés".

Le lendemain, la police carolo est intervenue dans une habitation parce qu’Amine, l’acolyte de Mohamed et agresseur lors de la première scène, était victime d’un coup de couteau par Mohamed. Un litige pour des produits stupéfiants semble être à l’origine de la scène. Sur place, les policiers ont retrouvé le kit du petit dealer dans une sacoche: 62g de cocaïne, 1 154 €, une balance de précision et un GSM.

Mohamed, consommateur de cocaïne, d’héroïne et de médicaments, contestait être un vendeur de poudre blanche. En état de récidive, l’homme originaire du Maroc écope d’une lourde peine de 7 ans de prison pour l’ensemble de son œuvre.

Amine, agresseur et victime, écope par défaut de la peine de prison requise par le parquet: 6 ans. Son arrestation immédiate a été également ordonnée à l’issue du jugement.