Une pré-alerte "inondations" activée à Charleroi: la Ville recommande la prudence à proximité du canal Charleroi-Bruxelles et de l'Eau d'Heure

"L'Est du Hainaut pourrait atteindre un cumul de précipitations pouvant engendrer un risque local d'inondation", indique la communication envoyée à 19 heures aux habitants de la métropole.

Un état de pré-alerte de crue est dressé pour le canal Charleroi-Bruxelles et l'Eau d'Heure. "La population dont l’habitation est localisée dans une zone sensible aux inondations est donc invitée à prévoir des matériaux d’élévation pour le rez-de-chaussée et sous-sol tels que des briques ou des sacs de sable. Prévoyez des bottes et des seaux. Protégez vos papiers importants."

