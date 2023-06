Démarché à Bruxelles, un Albanais engagé comme “jardinier” finit dans une plantation de cannabis à Charleroi

À lire aussi

Pour confirmer les soupçons policiers, une perquisition est menée et permet l’interpellation d’Ilirjan à l’intérieur de la maison. Mais pas que. “1 389 plants de cannabis ont été aussi découverts”, précise le substitut Fossion.

D’emblée, celui qui était agriculteur dans son Albanie natale admet avoir occupé la casquette de jardinier de la vaste plantation. “Tous les 4-5 jours, un homme venait m’apporter de la nourriture”, confirme le prévenu détenu depuis lors derrière les barreaux.

Ce dernier a été dupé par une organisation et ne savait pas qu’il allait s’occuper d’une plantation de cannabis quand on lui a proposé le job à Bruxelles. Malgré les tentatives de la justice, aucun autre suspect n’a pu être identifié. Pour ce rôle de jardinier, le parquet requiert une peine de 15 mois de prison. Sans bien sûr s’opposer à un sursis. La même demande est effectuée par la défense, pour celui “qui a été utilisé par les autres et qui paie aujourd’hui les pots cassés.”

Jugement jeudi prochain.