Édito: les gens se comportent parfois comme des animaux

Pourquoi. Ce matin, j'ai retrouvé devant ma porte une partie des poubelles sorties hier soir : le verre n'a pas été ramassé aux petites heures (en centre-ville, Tibi collecte le verre en porte-à-porte à Charleroi). Ai-je mal trié? Ai-je sorti la mauvaise collecte le mauvais jour? Pas du tout : mes bocaux étaient cachés sous une pile de crasse. Entre la veille 20 heures et ce matin 8 heures, les gens ont simplement considéré que ce sac en papier contenant du verre était une poubelle publique. J'y ai même retrouvé un emballage de sandwiche, ce qui m'interpelle vu l'horaire... Qu'est-ce qui peut amener un individu à se dire que c'est OK?

Super. Dans le courant de la semaine, c'est une griffe que j'ai retrouvé sur ma voiture. La portière droite présente une belle ligne dans la peinture de la carrosserie. Le traditionnel coup du "je laisse glisser une clé le long des voitures garées dans une rue". Super. Qu'est-ce qui peut amener un individu à se dire que c'est OK?

Bravo. Le mois précédent, c'était le pare-choc de la voiture qui était légèrement enfoncé. Visiblement, le conducteur ou la conductrice d'une voiture blanche ne savait pas faire de créneau, a griffé le pare-choc et est parti sans demander son reste. C'est au moins la troisième fois que ça arrive en quelques années, ma voiture est légèrement cabossée et griffée à plusieurs endroits... sans que je n'ai jamais eu moi-même le moindre accrochage! Qu'est-ce qui peut amener un individu à se dire que c'est OK?

Crado. En centre-ville, on peut difficilement faire trois pas sans croiser d'autres passants. Quand c'est ce jeune cadre dynamique au téléphone, un livreur qui pousse son transpalette, une factrice qui salue d'un discret mouvement de tête, une femme et ses deux enfants, c'est la vie, c'est la ville. Mais quand c'est Jean-Michel "je crache mon molard par terre à côté de toi après m'être raclé la gorge comme un porc enrhumé", c'est nettement moins poétique. Qu'est-ce qui peut amener un individu à se dire que c'est OK?

J'ai une réponse à cette question qui revient : l'individualisme est une plaie. Quand on ne se préoccupe plus des autres mais que de soi-même, quand on ne fait pas attention à celles et ceux qui nous entourent... on devient un animal sauvage, pris au piège dans un cirque qui tente de se faire passer pour une société. On se comporte alors selon ses instincts les plus basiques, et "tout fout l'camp mon p'tit monsieur". Pourtant, un peu de décence n'a jamais tué personne. Faut-il vraiment le rappeler?