Le Salon seniors de Charleroi est de retour après trois ans d'absence!

"La dernière édition, en 2019, avait connu un beau succès de participation avec quelque 2 000 visiteurs." Après une parenthèse de trois ans en raison du Covid, l’événement a choisi de mettre les thématiques de la santé et du bien-être à l’honneur, avec des partenaires publics et privés. Conciliant une vie active en transition et une vie privée en transformation (enfants à charge ou sur le départ, parents dépendants, etc.), le senior participe aux activités sociales, culturelles et sportives, tout en prenant le temps de voyager. Il se montre plus attentif à son image, à son confort d’existence. "C’est pour lui, et elle, que nous avons décidé de rassembler des opérateurs de santé et de bien-être, que ce soit en matière de loisirs, sport, beauté, cuisine, culture, santé, indique Philippe Van Cau. Tout comme les salons Zenith à Bruxelles ou Seniorêva à Lille, notre Salon senior sera ouvert sur de nombreuses pratiques pas toujours bien connues du public. Nous voulons en faire un lieu de découvertes et de rencontres."

L’accès sera sécurisé et le parking entièrement gratuit. Comme l’entrée. "À ce stade, nous recherchons encore des exposants. Seuls une quinzaine des quarante stands sont déjà réservés." Plusieurs conférences seront proposées dans l’auditorium du CEME. Côté pratique, les conseillers de l’Office national des pensions seront présents pour effectuer des simulations de calcul de pension. La Maison de l’énergie dispensera des conseils d’économie aux visiteurs.

Enfin, des dépistages seront organisés dans diverses disciplines. "En 2019, nous en avions mis en place pour l’ostéoporose, la glycémie, le cholestérol, la tension artérielle." Plusieurs ateliers attendront les volontaires: kiné, sophrologie ou encore massage des mains…