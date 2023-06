Non pour les déchets d'Immoroute et Sodraep à Aiseau, oui pour ceux de Tibi : deux permis uniques refusés, du moins pour l'instant

Le premier refus concerne le dossier d’Immoroute. Ce refus est l’aboutissement d’un parcours inhabituel qui, à l’échelle d’Aiseau-Presles, semble être une première. L’entreprise basée à Thuin a pour ambition, sur la zone portuaire de la Praye Sud, d’implanter et d’exploiter un centre de valorisation de déchets inertes, mais aussi de prétraitement de déchets non dangereux et de terres excavées, ainsi que de regroupement de déchets amiantés. Les collèges communaux de Châtelet et d’Aiseau-Presles avaient remis un avis défavorable sur la demande. "Entre autres parce que l’activité aurait été trop proche du village de Pont-de-Loup et que la zone est déjà assez éprouvée par les nuisances sonores et atmosphériques d’activités existantes", précise-t-on à Aiseau-Presles. Mais c’est une raison d’un autre ordre qui a conduit au refus, "par défaut", du permis: le fonctionnaire délégué de la Wallonie n’a pas remis son avis sur la partie urbanistique du projet, ce qui n’a pas permis une décision, obligatoirement conjointe, avec le fonctionnaire technique.

L’autre refus de permis concerne Sodraep. À la rue Odon Godart, aux confins de Farciennes et de Pont-de-Loup, cette entreprise d’Anderlecht veut aménager et exploiter un centre de regroupement et de prétraitement (criblage et concassage) de terres excavées. Consultée en raison de la proximité du projet, la commune d’Aiseau-Presles avait émis un avis défavorable. Farciennes a suivi: son collège communal, habilité à prendre la décision, a refusé de délivrer le permis.

En revanche, les fonctionnaires technique et délégué n’ont pas vu d’objection à la délivrance du permis sollicité par l’intercommunale Tibi pour une unité de broyage de déchets encombrants sur le site de l’incinérateur de Pont-de-Loup. Mais pas question de crier victoire pour autant: dans les trois cas, un recours peut toujours être introduit auprès du Gouvernement wallon…

Décidément la cible de tous les projets délicats, Aiseau-Presles a aussi dû se prononcer sur la nouvelle enquête publique – des éléments neufs étant apparus – relative au "projet agrivoltaïque" que Sambre Agri Energie (issue d’Ether Energy) ambitionne à Presles. "Le collège a (NDLR: à nouveau) remis un avis défavorable, indique-t-on à la commune. Il s’oppose aux panneaux photovoltaïques au sol, en zone agricole. La priorité va au bâti existant et aux sols artificialisés." Ce sera aux fonctionnaires technique et délégué de se prononcer pour le mois d’août, voire septembre, le délai pouvant être prolongé.