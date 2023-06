Quartier d’été revient du 6 au 30 juillet sur la place de la Digue avec des nouveautés: demandez le programme!

Le tout sera orchestré cette année par Colors production. “Colors production a déjà fait ses preuves cet hiver lors du Village de Noël. C’est donc un plaisir de travailler avec eux en collaboration, bien entendu, avec l’asbl Charleroi centre-Ville” explique Babette Jandrain, Échevine des Fêtes en charge des Big 5 carolos.

Nicolas Vercoutere, patron de Colors production, est ravi de poursuivre l’animation de la Ville lors de la saison estivale. “Nous sommes vraiment heureux de pouvoir continuer à montrer notre savoir-faire et d’en faire profiter tous les habitants de notre région. Nous avons chez Colors production des années d’expérience dans les infrastructures festives. Nous nous réjouissons dès lors que les Carolos puissent profiter de celles-ci tout l’été”.

Sur la place Verte, des animations sont aussi programmées, Une grande terrasse verdurisée sera installée par l’asbl Charleroi centre-Ville et accessible du mardi au samedi aux visiteurs afin de se poser tranquillement. Des animations pour les plus jeunes y seront organisées le mercredi et le samedi, pour le plus grand plaisir des enfants et des plus grands.

Dans une ambiance festive et colorée, la place de la Digue sera quant à elle l’épicentre des activités festives. Une aire de jeux et d’animations en tous genres sera érigée. “Grâce à un partenariat avec Decathlon, les plus sportifs pourront par exemple profiter gratuitement d’un terrain de beach-volley, de tables de ping-pong ou encore de terrains de pétanque”, explique Nicolas Vercoutere. Plusieurs concerts raviront les mélomanes le vendredi et les cinéphiles pourront profiter de séances de ciné en plein air le mardi. Grosse nouveauté cette année, les petits comme les grands profiteront de différentes attractions à prix démocratique comme une piste de roller, un toboggan géant, un carrousel ou encore une piste de voitures bouées. Les adeptes de la détente pourront quant à eux “chiller” autour d’un bon verre et d’un petit plat.

“Grâce à Quartier d’été et l’accueil chaleureux de nos commerçants, il n’est pas nécessaire de faire des centaines de kilomètres pour se sentir en vacances. Nous espérons donc que les Carolos profiteront un maximum de ce Big 5 estival”, conclut Babette Jandrain.

Un programme dense est prévu pour ce Big 5 estival. ©D.R.

Programme complet

Jeudi 06/07

18h : Inauguration + afterwork avec le “Lock Down bar” et DJ

Vendredi 07/07

17-19h : démo de beach-volley avec des équipes professionnelles

20h : Artiste échassier

20h : Warm up DJ

21h : Concernt cover : Lady Gaga

22h30 > 01h : DJ Amy

Samedi 08/07

14h : Artiste échassier

Dimanche 09/07

15h-16h : Démo de roller derby par le club carolo “Blackland Rockin' K-Rollers”

Lundi 10/07

Decathlon : Animation beach-volley

14h-16h : tournoi de pétanque

Mardi 11/07

22h : Ciné plein air : “Mort sur le Nil”

Mercredi 12/07

Décathlon : Animation boxe/sparing

15h-16h : Démo de roller derby par le club carolo “Blackland Rockin' K-Rollers”

Artiste clown avec distribution de sculpture de ballons

Jeudi 13/07

18h : afterwork avec le “Lock Down bar” et DJ

Vendredi 14/07 : fête nationale française

20h : Warm up DJ français

21h : Concert cover : Douce France 80’s > 2000

22h30 > 01h DJ Cardin

Samedi 15/07

Décathlon : Animation jeux

Dimanche 16/07

15h-16h : Démo de roller derby par le club carolo “Blackland Rockin' K-Rollers”

14h-15h30 : démo beach-volley équipe jeune

15h30-17h : démo beach-volley équipe moyenne

Lundi 17

Décathlon : Animation boxe/sparing

14h-16h : tournoi de pétanque

Mardi 18

22h : Ciné plein air : – “Astérix et Obélix, L’empire du milieu”

Mercredi 19

Décathlon : Animation jeux

15h-16h : Démo de roller derby par le club carolo “Blackland Rockin' K-Rollers”

Artiste grimage

Jeudi 20

18h : afterwork avec le “Lock Down bar” et DJ

Vendredi 21 : fête nationale Belge

20h : Warm up DJ : chanson du plat pays

21h : Concert cover : ColdPlay

22h30 > 01h : DJ Jean-Luc

Samedi 22

Clown échassier et sculptures ballons

Dimanche 23 :

15h-16h : Démo de roller derby par le club carolo “Blackland Rockin' K-Rollers”

14h-15h30 : démo beach-volley équipe jeune

15h30-17h : démo beach-volley équipe moyenne

Lundi 24 :

Décathlon : Animation jeux

14h-16h : tournoi de pétanque

Mardi 25 :

22h : Ciné plein air : – “Alibi. com2”

Mercredi 26 :

Décathlon : Animation Olympiades

15h-16h : Démo de roller derby par le club carolo “Blackland Rockin' K-Rollers”

Artiste échassier et distribution de bonbons

Jeudi 27 :

18h : afterwork avec le “Lock Down bar” et DJ

Vendredi 28 :

17h-19h : Démo beach-volley équipe pro

20h Warm up DJ